Кроме того, министры рассмотрят подготовку украинских вооруженных сил миссией помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine). Ожидается, что командиры миссий представят обновленную информацию о статусе этой сессии. Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе узнавала, что именно могут согласовать европейские чиновники на этом заседании.

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Украина обнаружила "слабые места" в обороне ЕС

Европейские страны оказались не готовы к затяжной борьбе России и Украины. Несмотря на неутешительные прогнозы западных СМИ, год спустя после полномасштабного вторжения Киев до сих пор стоит, а Украина продолжает бороться за свою независимость. Однако интенсивные бои исчерпывают запасы боеприпасов и оружия западных государств. Еще в сентябре 2022 года американские и европейские партнеры выразили обеспокоенность истощением большинства военных запасов.

Такая проблема связана с тем, что украинские солдаты за две недели используют такое количество снарядов, которое производила военная промышленность США за год. Нехватка боеприпасов показала, что в мирное время ВПК западных государств работал не во всю мощь, а правительства урезали дорогостоящее производство, выпуская оружие по необходимости.

Франсиско Касальдуэро, руководитель проекта Программы оборонного развития Генерального директората Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности и космоса признал, что ЕС мало инвестировал в оборону в последние годы. Именно поэтому европейская оборона является передовым вопросом на повестке дня в Еврокомиссии. Несмотря на нехватку боеприпасов, партнеры подчеркивают, что будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Это касается и военной помощи.

Кроме отправки нового оружия нужно обеспечить работоспособность уже переданной в Украину, в частности артиллерию калибром 155 мм. Накануне исторической встречи Кулебы, Борреля и Столтенберга высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что насущный вопрос – это передача боеприпасов в Украину. Он подчеркнул, что Россия ежедневно производит до 50 тысяч выстрелов и Украина должна быть на том же уровне. Кроме того, сейчас на поле боя время измеряется не месяцами, а неделями. Поэтому перед странами ЕС встала новая задача – не только обеспечить отправку снарядов, но и запустить работу оборонно-промышленного комплекса как можно быстрее.

По данным Financial Times, Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Европейский союз ежемесячно присылать для украинской армии 250 тысяч боеприпасов. СМИ сообщает, сейчас украинские военные вынуждены использовать в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок от западных союзников. В настоящее время артиллерия очень важна в устранении военного могущества россиян.

"Если бы мы не были ограничены количеством артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц", – написал Резников в письме.

Financial Times пишет, что комиссар ЕС по промышленности Томи Бертон считает, что европейская оборонная промышленность должна перейти к модели экономики военного времени. Для этого Бертон оказывает давление на банки, бойкотирующие увеличение кредитования компаний по изготовлению оружия.

Наряду с европейскими государствами производство наращивает и Североатлантический Альянс. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, проблема быстрого использования боеприпасов была обнаружена давно, поэтому уже есть первые подписанные договоры по производству с США, Францией и Норвегией. Однако Столтенберг считает, что страны Альянса должны ускорить и увеличить производство.

Как ЕС планирует предоставить Украине боеприпасы и увеличить мощность военной промышленности

Первый толчок для создания специального плана предоставила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, предложив схему закупки оружия для Украины аналогичную системе закупки вакцин ЕС. В частности, она предлагала, чтобы страны ЕС передали деньги, а Еврокомиссия закупила оружие и отправила в Украину.

В интервью 24-му Каналу Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что передача боеприпасов будет одним из ключевых вопросов во время встречи министров обороны в Стокгольме. По словам Певкура, обеспечить таким количеством снарядов можно из собственных запасов, после выполнения подписанных контрактов и организации новых закупок.

Инициативу Эстонии поддержал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Он призвал партнеров действовать немедленно и ускорить поставки боеприпасов. Этот вопрос рассматривался еще во время встречи Совета министров ЕС по иностранным делам. Главы МИД обсуждали пути ускорения предоставления снарядов и некоторые предложения Боррель представит на встрече министров обороны в Стокгольме. В преддверии этого совещания Боррель направил главам Минобороны ЕС письма с просьбой как можно быстрее отправить боеприпасы со складов и в уже утвержденных контрактах предоставить Украине приоритетное место.

Euractiv сообщает, что в документе, представленном послам ЕС, предлагается трехкомпонентный план по устранению дефицита и наращиванию производства снарядов в Европе. По данным СМИ, министры обороны ЕС будут рассматривать этот план в Стокгольме. Первым шагом может быть выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, чтобы заставить страны послать снаряды из своих запасов. Второй шаг плана предполагает согласование совместной закупки 155-мм боеприпасов оборонным ведомством блока, чтобы подписать первые контракты уже в следующем месяце "сроком на семь лет".

Такой заказ будет направлен на восполнение дефицита национальных запасов и возможность посылать снаряды Украине в будущем. Европейское оборонное агентство вместе со странами-членами будет использовать новую схему, "охватывающую семь категорий от стрелкового оружия калибра до 155 мм". Агентство объединит запросы государств-членов по пополнению запасов и ускорит процедуру прямых переговоров с промышленными поставщиками боеприпасов в ЕС.

На вопрос 24 Канала о деталях совместных закупок боеприпасов Европейское оборонное агентство не ответило. Там отметили, что не могут предоставить подробности, прежде чем решение будет принято на политическом уровне.

Третий шаг направлен на развертывание масштабного производства боеприпасов в Европе и укрепление работы ВПК. В документе предлагают создать специальный фонд для совместной закупки оружия при условии, что страны блока согласятся выделить на это деньги. Однако в плане отсутствует информация о том, как будут платиться закупки, сколько времени займет производство и когда снаряды могут быть доставлены в Украину.

Источники Financial Times также утверждают, что руководство стран ЕС согласовало план по быстрому обеспечению украинской армии артиллерийскими снарядами. К этому проекту присоединились все члены ЕС, кроме Дании. СМИ пишут, что Украина сможет получить снаряды в течение нескольких недель. Журналисты сообщают, что для этого выделят миллиард евро из Европейского фонда мира, финансирующего закупку оружия, как и предлагалось на первом этапе высланного плана.

В комментарии 24-му Каналу глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо заявила, что страны-члены ЕС продолжат оказание военной поддержки Украине.

"ЕС стремится продолжать оказывать решительную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это значит, что мы должны поощрять оборонную промышленность к ускорению и увеличению производства, особенно когда речь идет о боеприпасах. Сейчас реализуется несколько инициатив: на национальном уровне, с помощью двусторонних соглашений, а также через специальную часть Европейского фонда мира", – сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС работает над стимулированием европейских государств использовать механизмы совместных закупок, чтобы обеспечить лучшие цены и более четкие стимулы для оборонной промышленности увеличивать производство.

Отметим, Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, созданный в марте 2021 года для усиления способности ЕС предотвращать конфликты, развивать мир и укреплять международную безопасность. В настоящее время часть средств из этого инструмента используется для возмещения расходов на военную помощь и оперативную поддержку, которую обещает каждая столица Украине. Отметим, за год полномасштабной войны страны – члены ЕС предоставили Фонду 3,6 миллиарда евро.

Наконец, перед встречей министров обороны есть надежда на достижение "политического консенсуса". Однако вопрос как оплачивать совместные покупки остается предметом дискуссий.

Хотя Жозеп Боррель призвал предоставить боеприпасы как можно быстрее еще три недели назад, официальное одобрение плана закупок, изготовления и предоставления снарядов ожидается во время встречи глав МИД ЕС 20 марта в Брюсселе. При этом окончательный план лидеры Евросоюза могут подписать во время саммита 23 – 24 марта.