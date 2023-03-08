ВСУ нужно вчетверо больше снарядов, чем обещает Европа
Источник:Bloomberg
Утром 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС, на котором будут обсуждаться оружие, быстрота в решениях и солидарность государств. В частности, в ЕС подготовили проект предложения о выделении 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов для военных Украины, однако это не покроет дефицит.
Об этом перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Швеции журналистам сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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Украине нужно больше боеприпасов
Он подчеркнул, что военным Украины необходимо, по меньшей мере, в четыре раза больше боеприпасов, чем это может предоставить проект предложения ЕС.
Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить около четырех миллиардов (евро – 24 Канал),
– подчеркнул Резников.
Это обусловлено, в частности, большой интенсивностью боевых действий, которой, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, не было со времен Второй мировой войны. В борьбе военные Украины вынуждены ежедневно использовать большое количество боекомплектов, поэтому есть постоянная потребность в них.
Он подчеркнул, что командование делает все, чтобы равномерно, справедливо и в зависимости от нагрузок на подразделения максимально учесть их потребности и обеспечить боеприпасами. Однако из-за ограничений в боеприпасах украинские артиллеристы должны максимально соблюдать старый лозунг "один выстрел – одна цель".
Отметим, что мнение Алексея Резникова также разделяет и министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он не только подтвердил, что Украина остро нуждается в боеприпасах, но и подчеркнул, что необходимо наращивать соответствующее производство в Европе.
Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель – закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность,
– сказал он.
Не боеприпасами едиными
По словам Резникова, кроме артиллерийских снарядов украинским военным для подготовки успешного контрнаступления сегодня необходимо и другое вооружение. В частности, нужно больше:
- систем ПВО,
- бронетехники,
- танков.
Отметим, что в начале марта Еврокомиссия представила трехкомпонентный план, где предложила немедленно передать Украине боеприпасы с имеющихся запасов или заказов, ожидающим рассмотрения. Также в ЕС призвали объединить заказы для европромышленности и пообещали сократить бюрократические проволочки, что мешает ОПК наращивать объемы производства.
Этот план министры обороны ЕС будут рассматривать в Стокгольме. Первым шагом его является именно выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, чтобы заставить страны послать снаряды из своих запасов. Второй шаг плана предполагает согласование совместной закупки 155-мм боеприпасов оборонным ведомством блока, чтобы подписать первые контракты уже в следующем месяце "сроком на семь лет". Третий шаг направлен на развертывание масштабного производства боеприпасов в Европе и укрепление работы ВПК.
Встреча министров обороны ЕС в Стокгольме: коротко
- В Стокгольме 7-8 марта проходит неформальная встреча министров обороны ЕС, высокого представителя Европейского союза Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На нем ключевым вопросом является финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.
- В частности, в интервью 24-му Каналу Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что передача боеприпасов будет одним из ключевых вопросов во время встречи министров обороны в Стокгольме.
- Заметим, что ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила схему закупки оружия для Украины аналогичную системе закупки вакцин ЕС. В частности, она предлагала, чтобы страны ЕС передали деньги, а Еврокомиссия закупила оружие и отправила в Украину.
- Также министры рассмотрят подготовку украинских военнослужащих миссией помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine).
- Война в Украине показала, что ЕС мало инвестировал в оборону в последние годы. Поэтому перед странами Евросоюза встала новая задача – не только обеспечить отправку снарядов в Украину, но и запустить работу оборонно-промышленного комплекса как можно быстрее.