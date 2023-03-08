ВСУ нужно вчетверо больше снарядов, чем обещает Европа

Утром 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС, на котором будут обсуждаться оружие, быстрота в решениях и солидарность государств. В частности, в ЕС подготовили проект предложения о выделении 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов для военных Украины, однако это не покроет дефицит.

Об этом перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Швеции журналистам сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Украине нужно больше боеприпасов

Он подчеркнул, что военным Украины необходимо, по меньшей мере, в четыре раза больше боеприпасов, чем это может предоставить проект предложения ЕС.

Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить около четырех миллиардов (евро – 24 Канал),

– подчеркнул Резников.

Это обусловлено, в частности, большой интенсивностью боевых действий, которой, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, не было со времен Второй мировой войны. В борьбе военные Украины вынуждены ежедневно использовать большое количество боекомплектов, поэтому есть постоянная потребность в них.

Он подчеркнул, что командование делает все, чтобы равномерно, справедливо и в зависимости от нагрузок на подразделения максимально учесть их потребности и обеспечить боеприпасами. Однако из-за ограничений в боеприпасах украинские артиллеристы должны максимально соблюдать старый лозунг "один выстрел – одна цель".

Отметим, что мнение Алексея Резникова также разделяет и министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он не только подтвердил, что Украина остро нуждается в боеприпасах, но и подчеркнул, что необходимо наращивать соответствующее производство в Европе.

Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель – закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность,

– сказал он.

Не боеприпасами едиными

По словам Резникова, кроме артиллерийских снарядов украинским военным для подготовки успешного контрнаступления сегодня необходимо и другое вооружение. В частности, нужно больше:

систем ПВО,

бронетехники,

танков.

Отметим, что в начале марта Еврокомиссия представила трехкомпонентный план, где предложила немедленно передать Украине боеприпасы с имеющихся запасов или заказов, ожидающим рассмотрения. Также в ЕС призвали объединить заказы для европромышленности и пообещали сократить бюрократические проволочки, что мешает ОПК наращивать объемы производства.

Этот план министры обороны ЕС будут рассматривать в Стокгольме. Первым шагом его является именно выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, чтобы заставить страны послать снаряды из своих запасов. Второй шаг плана предполагает согласование совместной закупки 155-мм боеприпасов оборонным ведомством блока, чтобы подписать первые контракты уже в следующем месяце "сроком на семь лет". Третий шаг направлен на развертывание масштабного производства боеприпасов в Европе и укрепление работы ВПК.

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