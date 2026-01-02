Будуть нові рішення, – військовий пояснив, як заміна Буданова вплине на розвідку

Кирило Буданов очолить Офіс Президента України. Керівником ГУР МО призначено Олега Іващенка, який обіймає посаду глави Служби зовнішньої розвідки. Зі зміною керівництва розвідка так само функціонуватиме далі.

Можливо, завдань у розвідників ставатиме навіть більше. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що можливе нове бачення, але загалом усе добре працюватиме.

Як працюватиме розвідка?

Олександр Мусієнко зазначив, що перед Кирилом Будановим стоять серйозні виклики. Росія продовжує завдавати ударів, ситуація на фронті складна, вкрай важливо продовжувати переговори із партнерами – очевидно, що новий глава ОПУ розуміє ці завдання.

Після того, як він вдало виконував обов'язки на посаді начальника розвідки, Буданов готовий до чогось більшого. Тобто людина зростає, отримує відповідний досвід, навички і готова рухатися далі. Тому, я думаю, будуть запропоновані рішення, можливо, буде нове бачення і щодо військової реформи, і багатьох інших аспектів,

– сказав військовий.

ГУР значно зросла, отримала відповідний досвід та працюватиме далі. Її завдання залишаться незмінними, а, можливо, їх ставатиме більше. Новим очільником став Олег Іващенко, який керував Службою зовнішньої розвідки. Він має величезний досвід, який дуже потрібен на новій посаді.

Звичайно, коли змінюється керівництво, це певним чином може позначатись. Є певний стиль роботи, якісь інші бачення. Але завдання будуть виконуватися,

– додав Мусієнко.

