Залежить від війни в Україні: який сценарій по Тайваню може готувати Китай

Видання NBC News написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену на полях саміту у Сан-Франциско 15 листопада, що Пекін "возз'єднає Тайвань з Китаєм". Однак коли це станеться – він не уточнив.

Дії Китаю щодо Тайвань дуже залежать від того, як закінчиться війна Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Може бути сигналом Сі Цзіньпіну

Борис Тизенгаузен припустив, що візит ексспікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню у серпні 2022 року був потрібен, бо, ймовірно, Сі Цзіньпін ще тоді мав намір розв’язувати це питання.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Влітку вона летіла туди, бо, найімовірніше, Китай думав, що світ зайнятий іншим та, можливо, збирався вже тоді розв'язувати це питання. Були інциденти, коли рекордна кількість різних літаків порушували повітряний простір біля Тайваню,

– вважає він.

За словами політтехнолога, у випадку, якщо Владімір Путін зможе досягнути успіху в Україні, а Захід припинить допомогу нашій державі, то це може бути сигналом для Сі Цзіньпіна. Багато що залежить від ходу війни в Україні.

"Це буде сигнал Сі Цзіньпіну, зокрема, що поклавши якусь кількість людей на війні, витративши якусь кількість грошей, можна захопити землі. Коли Китай буде розв’язувати це питання, дуже сильно буде залежати від того, як закінчиться війна в Україні", – підкреслив Тизенгаузен.

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