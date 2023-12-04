Це судно плавало поблизу мілини Другого Томаса. У Китаї зазначили, що це посилює "тривалу військову напруженість між країнами".

До теми Тенденції невтішні: про що сигналізують звинувачення Китаю у вторгненні есмінця США

Китай розкритикував США за проходження судна

Китайські військові рішуче засудили присутність есмінця ВМС США "Габріель Гіффордс" біля Другої мілини Томаса, оголосивши це "серйозним посяганням на суверенітет і безпеку Китаю".

Китайська сторона також стверджувала, що поява прибережного бойового корабля серйозно "поставила під загрозу регіональний мир і стабільність". До того ж військові висвітлили Сполучені Штати як "головну загрозу для цього миру і стабільності в регіоні".

Відповідаючи на ці звинувачення, командир Сьомого флоту США Меган Грін пояснила, що американське судно просто виконувало звичайні операції в міжнародних водах, повністю відповідаючи встановленим міжнародним законам і правилам.

Ми не зупинимося, щоб продовжувати працювати разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону,

– наголосила вона.

Журналісти Bloomberg підкреслили, що Пекін досі не назвав кандидатуру на заміну відстороненому міністру оборони Лі Шанфу, попри те, що під час зустрічі Сі Цзіньпіна й Джо Байдена Китай погодився на політичні дискусії з міністром оборони Ллойдом Остіном. Таким чином, тривала відсутність комунікації підвищує ризик того, що інцидент у Південнокитайському морі може перерости в конфлікт.

Китай уже звинувачував США у посяганні на суверенітет