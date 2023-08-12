Китай не зацікавлений у розгромі Росії: чого хоче та боїться Пекін

Україні й досі пропонують "мирні перемовини" з Росією. Країни з такою думкою просувають насамперед власні інтереси. Виключенням не став і Китай.

У світі зрозуміли, що участь у перемовинах між Україною та Росією може відкрити багато можливостей. Олександр Леонов – виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" в ефірі 24 Каналу зазначив, що таким прикладом може слугувати Туреччина.

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Чого остерігається Китай

У різних сторін різні інтереси у цій війні. Наприклад, Китай, виступаючи зі своїм "мирним планом", продемонстрував, що хоче взяти участь у переговорах та розподілі світу після того, як війна уже закінчиться.

В цьому є одна прикра річ. Китай не зацікавлений в розгромі Росії. Його влаштовує той стан, в якому є Росія, як і те, що він домінує і фактично може диктувати їй умови. Якщо Росія буде розгромлена, це може призвести до великих тектонічних зсувів у її політичній системі,

– зауважив Олександр Леонов.

Такі зміни не вигідні для Пекіна. При тому, останнім часом навіть у західних ЗМІ змінилась тональність подання повідомлень. Тепер у провідних медіа пишуть, що в Росії та Китаю розходиться бачення миру та підходах до нього.

На думку Леонова, це позитивний сигнал, оскільки він свідчить про те, що Китай:

бачить, що Росія не зможе добитися перемоги;

потерпає від ситуації, що сталася;

розуміє, що наші союзники застосовуватимуть санкції проти китайських компаній.

Очевидно, й це також дуже невигідно для Пекіна.

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Чому країни хочуть взяти участь у переговорах

Крім Китаю, зараз про мирні переговори заговорили і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони також зацікавлені взяти участь у переговорах як посередники. Для того, щоб підняти статус своєї країни та взяти участь у розмовах про зерно. Особливо, бачачи вигоду Анкари від чорноморської ініціативи.

Туреччина дуже сильно виграла від зернової угоди, стала фактично хабом. І хоч вона допомагала нам з початку війни, але вона допомагає й Росії обходити санкції. Втім це дає їй змогу впливати на позицію Росії, при чому досить серйозно,

– наголосив Леонов.

До слова, переговори з Владіміром Путіним та заяви Реджепа Ердогана про те, що Росія може повернутись до зернової угоди, пов'язані саме з її впливом.

Тож іншим країнам справді вигідно брати участь у переговорах. Однак в них вони вплітають власні інтереси.

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