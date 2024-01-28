У Китаю всі козирі: чи зацікавлений Пекін у сприянні миру в Україні
У швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української формули миру. Китай не був представлений на зустрічі – попри те, що був запрошений.
Україна знову запросила Піднебесну, але вже на Глобальний саміт миру у Швейцарії за участі лідерів держав. Київ хоче, щоб Сі Цзіньпін особисто взяв участь. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив в етері 24 Каналу, чи справді Пекін зацікавлений у сприянні миру в нашій державі.
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Чи сприятиме Китай миру
Минулого року Китай запропонував свої "мирні кроки" щодо розв'язання ситуації в Україні. Згодом спеціальний представник Пекіну з "політичного врегулювання" російсько-української війни Лі Хуей відвідував Київ. Опісля – тиша. Вже понад рік жодних заяв не лунало.
Попри це, Україні потрібно, аби Сі Цзіньпін взяв участь у Глобальному саміті миру. Китай – ледве не єдина країна, яка в "ручному режимі" може впливати на Росію. Проте Піднебесну навряд вдасться долучити до зустрічі, та все з однієї простої причини.
Китай – це один з головних вигодоотримувачів того, щоб ця війна продовжувалась. Вони представили свій умовно "мирний план" і все, про інше говорити не збираються. Плюс-мінус показали нейтральну позицію, принаймні, публічно. Бо ми не знаємо наскільки не публічно вони підтримують Росію. Але саме в економічному плані Росія дуже сильно залежить від Китаю,
– наголосив Максим Несвітайлов.
Пекін зацікавлений, аби зараз відбувався хаос на міжнародній арені. Цьому сприяє війна в Україні та соціальний розкол у США, внаслідок передвиборчої кампанії. У Китаю всі козирі. Тому сприяти миру в нашій державі для Піднебесної взагалі безсенсовно.
Що цьому передувало
- У швейцарському Давосі 14 січня пройшла 4 зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Серед учасників зустрічі – 81 країна та міжнародна організація, однак Китаю серед них не було, попри те, що Пекін отримав запрошення. На попередній зустрічі на Мальті учасників було 66.
- Наступного дня, 15 січня, голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні.
- Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені.
- Проте 26 січня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Між іншим, Зеленський натякнув, що Росію на цю зустріч запрошувати не будуть.