Україна знову запросила Піднебесну, але вже на Глобальний саміт миру у Швейцарії за участі лідерів держав. Київ хоче, щоб Сі Цзіньпін особисто взяв участь. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив в етері 24 Каналу, чи справді Пекін зацікавлений у сприянні миру в нашій державі.

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Чи сприятиме Китай миру

Минулого року Китай запропонував свої "мирні кроки" щодо розв'язання ситуації в Україні. Згодом спеціальний представник Пекіну з "політичного врегулювання" російсько-української війни Лі Хуей відвідував Київ. Опісля – тиша. Вже понад рік жодних заяв не лунало.

У Китаї 24 лютого 2023 року оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. Піднебесна закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від "менталітету холодної війни", припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій".

Попри це, Україні потрібно, аби Сі Цзіньпін взяв участь у Глобальному саміті миру. Китай – ледве не єдина країна, яка в "ручному режимі" може впливати на Росію. Проте Піднебесну навряд вдасться долучити до зустрічі, та все з однієї простої причини.

Китай – це один з головних вигодоотримувачів того, щоб ця війна продовжувалась. Вони представили свій умовно "мирний план" і все, про інше говорити не збираються. Плюс-мінус показали нейтральну позицію, принаймні, публічно. Бо ми не знаємо наскільки не публічно вони підтримують Росію. Але саме в економічному плані Росія дуже сильно залежить від Китаю,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Пекін зацікавлений, аби зараз відбувався хаос на міжнародній арені. Цьому сприяє війна в Україні та соціальний розкол у США, внаслідок передвиборчої кампанії. У Китаю всі козирі. Тому сприяти миру в нашій державі для Піднебесної взагалі безсенсовно.

Що цьому передувало