Украина снова пригласила Поднебесную, но уже на Глобальный саммит мира в Швейцарии с участием лидеров государств. Киев хочет, чтобы Си Цзиньпин лично принял участие. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил в эфире 24 Канала, действительно ли Пекин заинтересован в содействии миру в нашем государстве.
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Будет ли Китай содействовать миру
В прошлом году Китай предложил свои "мирные шаги" по разрешению ситуации в Украине. Впоследствии специальный представитель Пекина по "политическому урегулированию" российско-украинской войны Ли Хуэй посещал Киев. После – тишина. Уже больше года никаких заявлений не звучало.
Несмотря на это, Украине нужно, чтобы Си Цзиньпин принял участие в Глобальном саммите мира. Китай – это чуть ли не единственная страна, которая в "ручном режиме" может оказывать влияние на Россию. Однако Поднебесную вряд ли удастся приобщить к встрече, и все по одной простой причине.
Китай – это один из главных выгодополучателей того, чтобы эта война продолжалась. Они представили свой условно "мирный план" и все, о другом говорить не собираются. Плюс-минус показали нейтральную позицию, по крайней мере, публично. Потому что мы не знаем, насколько не публично они поддерживают Россию. Но именно в экономическом плане Россия очень сильно зависит от Китая,
– подчеркнул Максим Несвитайлов.
Пекин заинтересован, чтобы сейчас происходил хаос на международной арене. Этому способствует война в Украине и социальный раскол в США, в результате предвыборной кампании. У Китая все козыри. Поэтому содействовать миру в нашем государстве для Поднебесной вообще бессмысленно.
Что этому предшествовало
- В швейцарском Давосе 14 января прошла 4 встреча советников по нацбезопасности по украинской формулы мира. Среди участников встречи – 81 страна и международная организация, однако Китая среди них не было, несмотря на это, что Пекин получил приглашение. На предыдущей встрече на Мальте участников было 66 человек.
- На следующий день, 15 января, глава Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Владимиром Зеленским подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию в отношении Украины на самом высоком уровне.
- Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы.
- Однако 26 января заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина приглашает лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Между прочим, Зеленский намекнул, что Россию на эту встречу приглашать не будут.