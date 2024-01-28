Украина снова пригласила Поднебесную, но уже на Глобальный саммит мира в Швейцарии с участием лидеров государств. Киев хочет, чтобы Си Цзиньпин лично принял участие. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил в эфире 24 Канала, действительно ли Пекин заинтересован в содействии миру в нашем государстве.

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Будет ли Китай содействовать миру

В прошлом году Китай предложил свои "мирные шаги" по разрешению ситуации в Украине. Впоследствии специальный представитель Пекина по "политическому урегулированию" российско-украинской войны Ли Хуэй посещал Киев. После – тишина. Уже больше года никаких заявлений не звучало.

В Китае 24 февраля 2023 года был обнародован "мирный план" по войне в Украине. Поднебесная призывает уважать суверенитет всех стран, отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там выступили за прекращение "односторонних санкций".

Несмотря на это, Украине нужно, чтобы Си Цзиньпин принял участие в Глобальном саммите мира. Китай – это чуть ли не единственная страна, которая в "ручном режиме" может оказывать влияние на Россию. Однако Поднебесную вряд ли удастся приобщить к встрече, и все по одной простой причине.

Китай – это один из главных выгодополучателей того, чтобы эта война продолжалась. Они представили свой условно "мирный план" и все, о другом говорить не собираются. Плюс-минус показали нейтральную позицию, по крайней мере, публично. Потому что мы не знаем, насколько не публично они поддерживают Россию. Но именно в экономическом плане Россия очень сильно зависит от Китая,

– подчеркнул Максим Несвитайлов.

Пекин заинтересован, чтобы сейчас происходил хаос на международной арене. Этому способствует война в Украине и социальный раскол в США, в результате предвыборной кампании. У Китая все козыри. Поэтому содействовать миру в нашем государстве для Поднебесной вообще бессмысленно.

Что этому предшествовало