Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, подчеркнув, что эта встреча должна была бы состояться при любых обстоятельствах. Также Виктор Орбан объяснил, что из-за законодательных ограничений в США Трамп не сумел завершить войну в Украине "за 24 часа".
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Могут встретиться в нейтральной стране
Джигун предположил, что по меньшей мере один раз Трамп и Путин общались один на один, когда глава Кремля поздравлял избранного президента США с победой на выборах. Косвенно это подтвердил Трамп, когда пытался избежать ответа на этот вопрос.
Встреча Трампа и Путина может состояться на нейтральной территории – точно не в США и не в России. Например, в Турции или Казахстане, который является страной, не подписавшей Римский статут. Поэтому Путина там не арестуют в соответствии с ордером МУС,
– отметил он.
Также Казахстан – страна Центральной Азии, и оттуда Трамп, по его мнению, мог бы продолжить тур по странам с авторитарными лидерами во главе и отправиться, например, в Северную Корею.
Для Украины это также знак – она должна работать до инаугурации Трампа, пока есть возможность для финализации идеи окончания войны, которая интересна именно ей. Потому что Россия будет давить силой на Трампа и пытаться убедить его, что ее локальные успехи на поле боя должны отражаться в соглашениях об окончании войны.
Это точно не будут разговоры о справедливом проукраинском мире,
– пояснил политолог.
Избиратели Трампа в своем большинстве не считают Россию, к сожалению, ключевым врагом США. Поэтому для него нет политических ограничений для того, чтобы общаться с Путиным. Однако есть 2 вещи, которые заставляют Трампа пойти на этот шаг:
- желание продемонстрировать, что он "король сделок" не только в бизнесе, но и политике, и они могут привести к благоприятным для США результатам;
- к этой встрече Трампа вынуждают избиратели, которым во время президентской кампании он обещал, что будет общаться с кем нужно, чтобы закончить эту войну и сделать это быстро.
Путин дает сигналы
В то же время Путин дает всевозможные сигналы относительно того, что хочет общаться с Трампом. В частности, он заявил на своей пресс-конференции о желании говорить с избранным президентом США. У них якобы есть много тем для обсуждения.
Однако для Путина является принципиальным вопрос, чтобы США были инициаторами такой встречи, чтобы, мол, не Россия просила о ней, а американцы, которые очень сильно хотят окончания войны. Он имеет для этого определенные условия: продвижение России на поле боя и, несмотря на санкции, способность обеспечивать войско ракетами.
Это нужно учитывать Трампу, чтобы не дать Путину понять, что он имеет преимущество и может получить все, что захочет в этих переговорах,
– сказал партнер коммуникационного агентства Good Politics.
В то же время Путин считает, что он является центром влияния на мировую политику, но в реальности Трамп воспринимает его сквозь призму Китая. Глава Кремля для него является, по словам политолога, "пешкой" на пути к боссу, с которым очень непросто вести дела. Россия в контексте мировой экономики является каплей в море. Равно как и российская армия не сравнится с вооруженными силами Китая.
Для Трампа это возможность обрубить способность Путина усиливаться с Китаем и сдержать распространение китайского влияния на Запад и на страны, которые продолжают быть союзниками Пекина,
– резюмировал Максим Джигун.
К слову, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус надеется, что Путин может не принять условия Трампа относительно окончания войны в Украине. Тогда, по мнению Пинкуса, Трамп может "показать свой характер, мощь, силу, свою армию".