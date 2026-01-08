Влада Києва закликає бути готовими до обстрілів і ще більших похолодань
- Київська міська державна адміністрація попередила про ймовірність нових обстрілів енергосистеми та подальше похолодання.
- Містян закликали підготуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням та забезпечити запаси води, їжі, теплих речей, а також знайти найближчі укриття та пункти обігріву.
Київська міська державна адміністрація попередила про подальше похолодання та ймовірність нових ворожих обстрілів енергосистеми. Містян закликали завчасно подбати про власну безпеку та комфорт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
Читайте також Ожеледиця скувала дороги й призвела до понад сотні ДТП: Україну накрила негода
Про що попереджають киян?
У КМДА повідомили, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.
Житловим організаціям також надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів. Також до роботи підготували 69 мобільних котелень: за потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об'єктів.
Водночас просимо й кожного з вас підготуватися заздалегідь – це допоможе легше пройти можливі позаштатні ситуації,
– додали в КМДА.
Місцева влада закликала киян:
- знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети й зберегти собі ці адреси;
- перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;
- подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;
- зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування.
- за можливості утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.
Також містянам рекомендували слідкувати за офіційними повідомленнями міської влади та бережіть себе й близьких.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
7 січня в Міненерго повідомили, що Росія знову масовано атакувала енергооб'єкти України. Через обстріли майже повністю було знеструмлено Дніпропетровську та Запорізьку області.
За словами Бориса Філатова, енергетики та комунальні служби поступово подають електропостачання насамперед до лікарень Дніпра. Водночас мер міста нагадав, що заклади охорони здоров'я мають альтернативні джерела енергії та необхідні запаси.
Водночас, за даними ДТЕК, на Дніпропетровщині без світла залишаються близько 800 000 родин.