Власти Киева призывают быть готовыми к обстрелам и еще большим похолоданиям

Киевская городская государственная администрация предупредила о дальнейшем похолодании и вероятности новых вражеских обстрелов энергосистемы. Горожан призвали заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Читайте также Гололедица сковала дороги и привела к более чем сотне ДТП: Украину накрыла непогода

О чем предупреждают киевлян?

В КГГА сообщили, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Жилищным организациям также предоставили рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов. Также к работе подготовили 69 мобильных котельных: при необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.

В то же время просим и каждого из вас подготовиться заранее – это поможет легче пройти возможные внештатные ситуации,

– добавили в КГГА.

Местные власти призвали киевлян:

найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить себе эти адреса;

проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;

позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних любимцев;

сделать запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения, которая не требует электроэнергии для приготовления.

по возможности утеплить дом: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

Также горожанам рекомендовали следить за официальными сообщениями городских властей и берегите себя и близких.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?