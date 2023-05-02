Шокуючий напад у Києві: чоловік жорстоко побив двох дітей у парку

У Києві дорослий чоловік скоїв напад на дітей-скейтерів у Парку Партизанської слави. Чоловік побив дітей, які каталися на скейтах.

Жахлива подія сталася 1 травня у Дарницькому районі столиці. Поліцейські отримали повідомлення про побиття дітей і на місце події виїхала слідчо-оперативна група управління та ювенальні поліцейські.

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Виявилося, що до хлопців 2009 та 2010 років народження підійшов невідомий чоловік та почав їх сварити за те, що вони нібито ображають маленьких дітей.

Після цього він завдав дітям тілесних ушкоджень, вдаривши в обличчя та по тулубу. Упродовж доби поліцейські встановили чоловіка. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Столичні поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Також жахлива бійка потрапила на відео. На кадрах видно, як чоловік побив одного з хлопчиків.

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