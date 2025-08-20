Укр Рус
20 серпня, 23:34
2

У Києві та на Київщині лунають вибухи

Ірина Чеботнікова

Увечері 20 серпня кияни та жителі області чули вибухи. Працювала ППО, та атака ще не закінчилася.

24 Канал збирає деталі щодо обстрілу Києва. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про вибухи в Києві увечері 20 серпня

Кореспонденти 24 Каналу, а також інших ЗМІ чули вибухи в столиці. Влада теж підтвердила обстріл столиці.

О 23:32 в КОВА підтвердили роботу ППО по ворожих безпілотниках в області. О 23:34 цю інформацію поширив і Віталій Кличко, тільки вона вже стосувалася столиці.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – закликали в КМВА.

Там наголосили, що поряд з Києвом російські дрони.

Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" летять на Київщину з Чернігівщини.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

На момент публікації новини сирени прозвучали в більшості областей України.

На ніч є попередження від моніторів про можливу масовану атаку

Слід сказати, що вибухи в Києві можуть бути тільки початком атаки. Адже низка моніторингових спільнот інформує про активність російської стратегічної авіації. Злетів літаків Ту поки що не було, та авіація активна на аеродромі в Енгельс – імовірно, готується до атаки.

 