Увечері 20 серпня кияни та жителі області чули вибухи. Працювала ППО, та атака ще не закінчилася.

24 Канал збирає деталі щодо обстрілу Києва. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про вибухи в Києві увечері 20 серпня

Кореспонденти 24 Каналу, а також інших ЗМІ чули вибухи в столиці. Влада теж підтвердила обстріл столиці.

О 23:32 в КОВА підтвердили роботу ППО по ворожих безпілотниках в області. О 23:34 цю інформацію поширив і Віталій Кличко, тільки вона вже стосувалася столиці.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – закликали в КМВА.

Там наголосили, що поряд з Києвом російські дрони.

Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" летять на Київщину з Чернігівщини.

На момент публікації новини сирени прозвучали в більшості областей України.

На ніч є попередження від моніторів про можливу масовану атаку

Слід сказати, що вибухи в Києві можуть бути тільки початком атаки. Адже низка моніторингових спільнот інформує про активність російської стратегічної авіації. Злетів літаків Ту поки що не було, та авіація активна на аеродромі в Енгельс – імовірно, готується до атаки.