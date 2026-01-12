У Києві та області чутно вибухи: місто атакують дрони, працює ППО

У Києві та області лунають вибухи. По ворожим дронам працює ППО.

Дрони атакують Київ одразу з кількох напрямків. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Київ?

Ворожі дрони атакують Київ із заходу та півночі одночасно. У столиці та у Київській області чутно вибухи від роботи ППО. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

У ОВА закликають не фільмувати роботу ЗСУ та не нехтувати правилами безпеки.

Цієї ночі під атакою опинилася Одеса