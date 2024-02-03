У Києві підлітки зламали кабіну водія метро відмичками: ними вже зайнялася поліція
У мережі поширюють відео, на якому двоє підлітків зламала замок та проникли у кабіну водія метро. Відповідним інцидентом вже зайнялася поліція.
Неповнолітні пробули у кабіні декілька секунд, після чого вийшли. Однак сам факт проникнення є незаконним.
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Деталі інциденту
У метро Києва двоє підлітків проникнули до кабіни водія поїзда метро. Подія сталась, коли вагони їхали в тунелі – тобто неповнолітні зламали двері під час руху. У мережі поширили відео, які зняли самі ж неповнолітні зловмисники.
На опублікованому в соцмережі записі можна побачити, що для відкриття дверей підліток використав відмичку. Разом зі другом вони зайшли, всередину, один з неповнолітніх посидів на водійському сидінні, після чого вони вийшли. Зазначається, що це була кабіна водія, яка розташована в кінці вагона.
Підлітки зламали двері в кабіну водія метро: дивіться відео
У коментарі виданню OBOZ.ua пресслужба поліції Києва повідомила, що правоохоронці вже встановлюють обставини цієї події та осіб, причетних до неї.
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