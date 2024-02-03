Водночас донька постраждалого стверджує, що її матері погрожували зарядженою зброєю. Працівники ТЦК буцімто вимагали видалити відео, що їй вдалося зняти.

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Побиття чоловіка ТЦК

Як розповіла донька постраждалого, 30 січня в селі Рудницьке, Броварського району працівники ТЦК зупинили вантажівку з її 55-річним батьком та матір'ю. Як зазначає дівчина, чоловік ввічливо розмовляв та не відмовлявся від вручення повістки, однак військові витягнули його з машини.

Донька розповіла, що батько впав на землю – після чого працівники ТЦК почали бити чоловіка. На матір, яка хотіла зафільмувати інцидент, у цей час наставили зброю з вимогою видалити матеріали. За словами дівчини, поліцейський, що прибув на виклик, нічого не зробив.

Поки мого тата били, поки в мами забирали телефон та видаляли все що можливо тільки, працівник поліції який приїхав до цього стояв в стороні, руки в карманах та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував,

– пише донька.

Донька показала довідку батька, у якій зазначено, що внаслідок отриманих травм у того діагностували струс мозку. Також на ньому є видимі ознаки побиття, такі як синці

Водій вантажівки після побиття / фото Вероніка Кольцова

Важливо! 24 Канал намагається зв'язатися з поліцією для уточнення всіх деталей.

Відео інциденту, що стався під час вручення повістки: обережно, нецензурна лексика (18+)

Водночас донька оприлюднила скрін відповіді Броварського районного управління поліції, у якому правоохоронці зазначають, що відкрили провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Також за їх же словами призначено службове розслідування щодо правомірності дій поліцейського.

Відповідь Броварського управління поліції щодо побиття / фото Вероніка Кольцова

Силові методи та ТЦК