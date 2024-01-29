Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації.
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Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити,
– наголосив президент.
За словами Зеленського, він попросив військових та депутатів, аби у новому законопроєкті про мобілізацію унеможливити "шанси ТЦК ходити по вулицях".
Зокрема, президент зауважив, що наразі є можливості застосування діджитал-формату, адже "ми живемо у час цифровізації" і ми дуже цифровізована країна, а відтак немає проблем розв'язати питання мобілізації сучасно.
До слова, вчора, 28 січня Міноборони заявило, що проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень".
Новий закон про мобілізацію: головне
- Наразі законопроєкт про мобілізацію було відкликано та відправлено на доопрацювання. Головна умова – він не повинен суперечити Конституції та порушувати права людини.
- Відомо, що у новому законопроєкті найімовірніше не буде норми про мобілізацію інвалідів III групи.
- Також у попередній версії законопроєкту пропонували знизити призовний вік по мобілізації з 27 до 25 років, внести зміни у питанні щодо відстрочки, звільнення та військового вишколу, а також строкової служби.