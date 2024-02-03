В то же время дочь пострадавшего утверждает, что ее матери угрожали заряженным оружием. Работники ТЦК якобы требовали удалить видео, что ей удалось снять.

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Избиение мужчины ТЦК

Как рассказала дочь пострадавшего, 30 января в селе Рудницкое, Броварского района работники ТЦК остановили грузовик с ее 55-летним отцом и матерью. Как отмечает девушка, мужчина вежливо разговаривал и не отказывался от вручения повестки, однако военные вытащили его из машины.

Дочь рассказала, что отец упал на землю – после чего работники ТЦК начали бить мужчину. На мать, которая хотела заснять инцидент, в это время наставили оружие с требованием удалить материалы. По словам девушки, полицейский, прибывший на вызов, ничего не сделал.

Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон и удаляли все что возможно только, работник полиции который приехал до этого стоял в стороне, руки в карманах и он смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал,

– пишет дочь.

Дочь показала справку отца, в которой указано, что в результате полученных травм у того диагностировали сотрясение мозга. Также на нем есть видимые признаки избиения, такие как синяки

Водитель грузовика после избиения / фото Вероника Кольцова

Важно! 24 Канал пытается связаться с полицией для уточнения всех деталей.

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В то же время дочь обнародовала скрин ответа Броварского районного управления полиции, в котором правоохранители отмечают, что открыли производство по факту нанесения телесных повреждений. Также по их же словам назначено служебное расследование относительно правомерности действий полицейского.

Ответ Броварского управления полиции относительно избиения / фото Вероника Кольцова

Силовые методы и ТЦК