Соответствующую информацию рассказал заместитель начальника – начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в городе Киеве Территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый. Он также объяснил, что делают в случае, если человек отказывается ехать в ТЦК.

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Почему ТЦК и СП не имеют права задерживать людей на улицах

Военный ответил на вопрос, имеют ли право работники военкомата забирать человека в ТЦК и СП с улицы.

Представители ТЦК могут предлагать лицу или пройти, или проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции,

– заявил Новосядлый.

По его словам, если лицо отказывается проехать в военкомат и уклоняется от призыва, то работники ТЦК и СП вызывают полицию или же представители ТЦК совместно с полицией работают. Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в городе Киеве ТЦК и СП рассказал, что дальше:

составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло;

задержать человека может полиция в рамках административного задержания. Законодательство не предоставляет ТЦК и СП таких полномочий.

А вообще никто никого никуда не должен тянуть. В сознании каждого гражданина должно быть понимание того, что нужно выполнять свои обязанности. У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество лиц до сих пор не уточнили свои данные,

– заявил военный.

Он сказал, что заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или иного места – это не задача ТЦК и СП. Владимир Новосядлый подытожил, что обязанность гражданина – прийти и уточнить свои данные.

"Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", – добавил Владимир Новосядлый.

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