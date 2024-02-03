Неповнолітні пробули у кабіні декілька секунд, після чого вийшли. Однак сам факт проникнення є незаконним.

Дивіться також На Одещині знайшли мертвою 15-річну Мішель, яка напередодні зникла безвісти: що каже поліція

Деталі інциденту

У метро Києва двоє підлітків проникнули до кабіни водія поїзда метро. Подія сталась, коли вагони їхали в тунелі – тобто неповнолітні зламали двері під час руху. У мережі поширили відео, які зняли самі ж неповнолітні зловмисники.

На опублікованому в соцмережі записі можна побачити, що для відкриття дверей підліток використав відмичку. Разом зі другом вони зайшли, всередину, один з неповнолітніх посидів на водійському сидінні, після чого вони вийшли. Зазначається, що це була кабіна водія, яка розташована в кінці вагона.

Підлітки зламали двері в кабіну водія метро: дивіться відео

У коментарі виданню OBOZ.ua пресслужба поліції Києва повідомила, що правоохоронці вже встановлюють обставини цієї події та осіб, причетних до неї.

Кримінальні інциденти Києва