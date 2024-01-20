Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.
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У Києві сталася страшна аварія
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням транспорту. Відомо, що він здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес", а також автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.
Пасажир автівки "Тойота" отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано. Наразі водія-порушника затримано,
– йдеться в повідомленні поліції.
Внаслідок аварії загинув чоловік, який знаходився на зупинці громадського транспорту.
Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього року або експлуатації транспорту особами, які керують.
У Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП / Фото Національної поліції
Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Зокрема, він може бути позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Інші аварії та ДТП в Україні
- У Львові 14 січня на проспекті Свободи легковик в'їхав у зупинку. Зі слів очевидців, водій легковика проїхав на червоне світло світлофора та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Там перебували люди. У патрульній поліції повідомили, що водій також не стежив за дорожньою ситуацією та не зміг обрати безпечної швидкості для руху. Відомо, обійшлося без постраждалих. Також перевірка показала, що водій не був у стані алкогольного сп'яніння.
- Також у Волинській області пастор із Запоріжжя влетів у двох сестер. Відомо, що 10-річна Вероніка дивом залишилася живою, а 6-річна Міла потрапила під колеса та зазнала тяжких травм. Дівчинку ушпиталили. Дорогою до Луцької обласної лікарні у неї зупинилося серце, але медики її реанімували у кареті швидкої допомоги. Вже у самому медичному закладі після першої операції Міла впала у кому. Через 15 днів вона, на жаль, померла.
- У Чорноморську "ВАЗ" збив семирічну дівчинку та її маму. Поліція з'ясовує обставини автопригоди. За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai буксирував зламаний "ВАЗ". Під час руху по вулиці Олександрійська буксирувальний трос обірвався. Матір і дитину із травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати дівчинку.
- Крім того, у Луцьку через несприятливі погодні умови сталася масштабна ДТП за участю 11 машин на вулиці Рівненській. На щастя, обійшлося без жертв. Через аварію на слизькій дорозі 3 людини зазнали незначних травм. Потерпілих передали медикам, які їх відвезли до лікарні на обстеження.