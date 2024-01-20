Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на кольцевой дороге в Святошинском районе столицы. На месте происшествия работают наряд патрульной полиции и следователи по расследованию ДТП главка полиции.

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В Киеве произошла страшная авария

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота", 1994 года, не справился с управлением транспорта. Известно, что он столкнулся с автомобилем "Мерседес", а также автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.

Пассажир автомобиля "Тойота" получил телесные повреждения, он госпитализирован. В настоящее время водитель-нарушитель задержан,

– говорится в сообщении полиции.

В результате аварии погиб мужчина, который находился на остановке общественного транспорта.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного года или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют.

В Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП / Фото Национальной полиции

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В частности, он может быть лишен права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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