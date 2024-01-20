Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на кольцевой дороге в Святошинском районе столицы. На месте происшествия работают наряд патрульной полиции и следователи по расследованию ДТП главка полиции.
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В Киеве произошла страшная авария
По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота", 1994 года, не справился с управлением транспорта. Известно, что он столкнулся с автомобилем "Мерседес", а также автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.
Пассажир автомобиля "Тойота" получил телесные повреждения, он госпитализирован. В настоящее время водитель-нарушитель задержан,
– говорится в сообщении полиции.
В результате аварии погиб мужчина, который находился на остановке общественного транспорта.
Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного года или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют.
В Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП / Фото Национальной полиции
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В частности, он может быть лишен права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Другие аварии и ДТП в Украине
- Во Львове 14 января по проспекту Свободы легковушка въехала в остановку. По словам очевидцев, водитель легковушки проехал на красный свет светофора и въехал в остановку общественного транспорта. Там находились люди. В патрульной полиции сообщили, что водитель также не следил за дорожной ситуацией и не смог выбрать безопасную скорость для движения. Известно, что обошлось без пострадавших. Также проверка показала, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Также в Волынской области пастор из Запорожья влетел в двух сестер. Известно, что 10-летняя Вероника чудом осталась жива, а 6-летняя Мила попала под колеса и получила тяжелые травмы. Девочку госпитализировали. По дороге в Луцкую областную больницу у нее остановилось сердце, но медики ее реанимировали в карете скорой помощи. Уже в самом медицинском заведении после первой операции Мила впала в кому. Через 15 дней она, к сожалению, скончалась.
- В Черноморске "ВАЗ" сбил семилетнюю девочку и ее маму. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai буксировал сломанный "ВАЗ". Во время движения по улице Александрийской буксировочный трос оборвался. Мать и ребенка с травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти девочку.
- Кроме того, в Луцке из-за неблагоприятных погодных условий произошла масштабная ДТП с участием 11 машин на улице Ровенской. К счастью, обошлось без жертв. Из-за аварии на скользкой дороге 3 человека получили незначительные травмы. Пострадавших передали медикам, которые отвезли их в больницу на обследование.