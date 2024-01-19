Черниговская полиция сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 19 января около 07:30 утра. В результате столкновения фуры со школьным автобусом пострадали двое взрослых и один ребенок.

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Фура не разминулась со школьным автобусом

На месте аварии работают соответствующие спасательные службы. Состояние здоровья и взрослых в правоохранительных органах не уточняли.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Все обстоятельства происшествия выясняют,

– говорится в сообщении.

Очевидно, важно быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не было таких аварий. Особенно в зимний период следует заботиться о безопасности, когда условия на дорогах могут быть непредсказуемыми.



В Черниговской области фура столкнулась со школьным автобусом / Фото Нацполиции Украины



В результате столкновения фуры со школьным автобусом есть пострадавшие / Фото Нацполиции Украины

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