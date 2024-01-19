Чернігівська поліція повідомляє про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася 19 січня близько 07:30 ранку. Внаслідок зіткнення фури зі шкільним автобусом постраждали двоє дорослих та одна дитина.
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Фура не розминулася зі шкільним автобусом
На місці аварії працюють відповідні рятувальні служби. Стан здоров'я дитини та дорослих у правоохоронних органах не уточнювали.
Нині на місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Усі обставини автопригоди наразі з'ясовують,
– йдеться у повідомленні.
Очевидно, важливо бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху, аби не ставалося таких аварій. Особливо в зимовий період слід дбати про безпеку, коли умови на дорогах можуть бути непередбачуваними.
У Чернігівській області фура зіткнулася зі шкільним автобусом / Фото Нацполіції України
Внаслідок зіткнення фури зі шкільним автобусом є постраждалі / Фото Нацполіції України
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Аварії та ДТП: останні новини
- Київ. На Троєщині, одному з найбільших житлових масивів Києва, сталася серйозна аварія за участю бетономішалки. Цей район відомий своєю щільною забудовою та інтенсивним дорожнім рухом, що збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Інциденти з великогабаритним транспортом, особливо у житлових зонах, викликають значний суспільний резонанс.
- Туреччина. Ця країна – популярна серед туристів, тому її дорогами активно курсують автобусні маршрути. Автодорога D-400, де сталася аварія, є однією з головних транспортних артерій, що з'єднує західну та східну частини країни. Внаслідок неї загинуло 9 людей. Власне, перекинувся автобус з пасажирами. Там було щонайменше 40 людей.
- Львівщина. Автодорога Київ – Чоп є однією з ключових транспортних магістралей України, з'єднуючи західні області зі столицею. У зимовий період часто можна спостерігати погіршення умов, зокрема, на цій дорозі, що збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Нещодавно, 13 січня, сталася ДТП на цій трасі. Відомо про потерпілих.