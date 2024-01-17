Окремі російські пабліки пишуть, що це вже другий такий інцидент із гелікотером на цій самій трасі за сьогодні.
Дивіться також "Відновити ці типи неможливо": в якому стані авіація Росії після літакопаду
Важко "присів" обабіч дороги
Так, у Брянській області поблизу міста Севськ російський гелікоптер Мі-8 був вимушений здійснити аварійну посадку.
Ймовірно, він хотів приземлитися на тротуарі, однак невдало всівся обабіч дороги. При чому під час посадки він порвав лінії електропередач.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, троє членів екіпажу вертольота не постраждали. Втім, навряд чи місцеві змогли щиро цьому порадіти. Адже через недолугість російських пілотів чотири райони області тепер лишилися без світла.
У міноборони Росії причиною аварії назвали технічну несправність.
На місці інциденту зібралося багато військових: відео соцмережі
Гелікоптер – "невдаха" всівся обабіч траси: відео соцмережі
Російська авіація встановила антирекорд
12 січня усього протягом шести годин три літаки місцевої авіакомпанії "Побєда" здійснили аварійні посадки на трьох різних авіарейсах.
- Перша аварія сталася на рейсі Чебоксари – Москва. Коли літак дістався аеропорту Чебоксар, у нього спалахнула основна стійка шасі. Рейс затримали на 11 годин.
- Друга аварія відбулася на рейсі Москва – Барнаул. Коли літак перебував над Омською областю, у нього зламалася права бортова інерційна система, а також відмовила функція виконання автоматичної посадки. Літак вимушено сів на аеродромі Новосибірська.
- Третя надзвичайна ситуація трапилася на рейсі Москва – Уфа. Під час прольоту над Чувашією пілоти відчули запах горілої проводки у туалеті літака та попросили сісти в Уфі.