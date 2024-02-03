Несовершеннолетние пробыли в кабине несколько секунд, после чего вышли. Однако сам факт проникновения является незаконным.

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Детали инцидента

В метро Киева двое подростков проникли в кабину водителя поезда метро. Событие произошло, когда вагоны ехали в тоннеле – то есть несовершеннолетние взломали дверь во время движения. В сети распространили видео, которые сняли сами же несовершеннолетние злоумышленники.

На опубликованной в соцсети записи можно увидеть, что для открытия дверей подросток использовал отмычку. Вместе с другом они зашли, внутрь, один из несовершеннолетних посидел на водительском сиденье, после чего они вышли. Отмечается, что это была кабина водителя, которая расположена в конце вагона.

Подростки взломали дверь в кабину водителя метро: смотрите видео

У комментарии изданию OBOZ.ua пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители уже устанавливают обстоятельства этого события и лиц, причастных к нему.

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