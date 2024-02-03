В Киеве подростки взломали кабину водителя метро отмычками: ими уже занялась полиция
В сети распространяют видео, на котором двое подростков взломали замок и проникли в кабину водителя метро. Соответствующим инцидентом уже занялась полиция.
Несовершеннолетние пробыли в кабине несколько секунд, после чего вышли. Однако сам факт проникновения является незаконным.
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Детали инцидента
В метро Киева двое подростков проникли в кабину водителя поезда метро. Событие произошло, когда вагоны ехали в тоннеле – то есть несовершеннолетние взломали дверь во время движения. В сети распространили видео, которые сняли сами же несовершеннолетние злоумышленники.
На опубликованной в соцсети записи можно увидеть, что для открытия дверей подросток использовал отмычку. Вместе с другом они зашли, внутрь, один из несовершеннолетних посидел на водительском сиденье, после чего они вышли. Отмечается, что это была кабина водителя, которая расположена в конце вагона.
Подростки взломали дверь в кабину водителя метро: смотрите видео
У комментарии изданию OBOZ.ua пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители уже устанавливают обстоятельства этого события и лиц, причастных к нему.
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