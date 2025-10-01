Укр Рус
1 жовтня, 07:59
У Києві прогриміли вибухи: на столицю летіли ворожі безпілотники

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Києві 1 жовтня оголосили повітряну тривогу через рух російських безпілотників.
  • Близько 07:56 пролунали вибухи, попередньо, це робота протиповітряної оборони.

У Києві вранці 1 жовтня чули вибухи. У столиці оголошували тривогу через рух російських безпілотників.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Залишайтеся в укриттях до відбою небезпеки з повітря.

Тривогу у Києві оголосили о 07:20 1 жовтня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників. 

Київ загроза застосування ударного БпЛА з півночі, 
– писали військові.

Вибухи у Києві пролунали приблизно о 07:56, про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Попередньо, було чутно роботу протиповітряної оборони.

Станом на 08:07 тривога у столиці ще триває. Монітори писали про рух нових ворожих БпЛА у бік Києва.

