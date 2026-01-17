У Києві прогриміли вибухи

Росія невпинно атакує Україну. У ніч на 17 січня під ударом опинився Київ.

Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Дивіться також Запоріжжя атакують дрони: в області працює ППО

Що відомо про вибухи в Києві?

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 01:33. За кілька хвилин Повітряні сили попередили українців про рух БпЛА з півночі на Київ. Об 01:39 у столиці було чутно вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які ще міста атакувала Росія?