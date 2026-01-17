У Києві прогриміли вибухи
- У ніч на 17 січня в Києві було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги.
- Повітряні сили попередили про рух БпЛА з півночі на Київ перед вибухами.
Росія невпинно атакує Україну. У ніч на 17 січня під ударом опинився Київ.
Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Що відомо про вибухи в Києві?
Повітряну тривогу в Києві оголосили об 01:33. За кілька хвилин Повітряні сили попередили українців про рух БпЛА з півночі на Київ. Об 01:39 у столиці було чутно вибухи.
Які ще міста атакувала Росія?
15 січня під ударом опинився Львів. Там російський дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері, зачепивши тракториста вибуховою хвилею. Через атаку у Львові пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети, також вибиті вікна в будинках.
Окрім цього, у ніч проти 16 січня Росія обстріляла критичну інфраструктуру в Коростенському районі Житомирщини.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових масованих атак на Україну, та закликав реагувати на повітряні тривоги.