Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим: краще бути вдома й закрити вікна

У столиці рівень забрудненості повітря залишається високим. Місцева влада рекомендує киянам обмежити перебування на вулиці.

У Києві зафіксували наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення перебуває за територіальними межами міста.

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Яка ситуація із забрудненістю повітря

У КМДА зазначили, що підвищення концентрації відбувається через рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мікрограми на кубометр, на правому – 316 одиниць. Тим часом допустима концентрація становить 500 мікрограми на кубометр.

Перевищення гранично допустимої концентрації решти забруднювальних речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Коли зникне смог у Києві

У гідрометцентрі пояснили, коли зникне смог у столиці. Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише ввечері 23 серпня.

Також Постригань пояснив, що причина такого явища – перенесення в регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азійських регіонів.

"Запах диму не відчувається. Важливо – переважають південно-східні вітри. Саме транскордонне перенесення завислих частинок пилу зумовили таке погіршення видимості", – пояснив фахівець.

Також він повідомив, що частинки пилу можуть подразнювати слизові оболонки, спричиняти кашель та чхання.

"Особливо це небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, алергічні реакції та людей похилого віку. Тому бажано обмежити перебування на відкритому повітрі, а також зачиняти вікна в оселях та частіше проводити вологе прибирання", – порадив Віталій Постригань.

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Фахівець пояснив, що імла – це суцільне помутніння повітря, обумовлене наявністю в ньому завислих частинок пилу, промислового диму або диму іншого походження. Під час імли віддалені предмети мають сіруватий відтінок, а сонце, особливо якщо воно перебуває низько над горизонтом – стає червоно-жовте.