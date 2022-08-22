Вміст пилу в повітрі різко збільшився. Відомо, що джерело утворення часток є за територіальними межами Києва. А пил перемістився з південно-східного напрямку. Про це повідомили в КМДА 22 серпня близько 15:30.

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У Києві повітря стало шкідливим

На лівому березі вміст пилу складає 392 мікрограми на кубометр, а на правому – 339 одиниць. Тим часом допустима норма складає 500 мікрограмів на кубометр.

Перевищення рівня інших шкідливих речовин у повітрі (оксиду та діоксиду азоту, оксиду сірки, озону, формальдегіду, оксиду вуглецю, сірководню) не виявлено.

КМДА рекомендує дотримуватися таких правил до покращення ситуації:

зачинити вікна вдома;

не виходити на вулицю без нагальної потреби;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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