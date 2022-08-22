Найближчі кілька днів ризики ракетних ударів по території України можуть бути надзвичайно високими. Тож у Києві вирішили звернутися до містян з важливим проханням.

Читайте також росія та путін схиблені на датах та символах, – ГУР про небезпеку на День Незалежності

Закликають киян бути особливо пильними

Киян, а також гостей столиці місцева влада закликає упродовж цього тижня бути максимально пильними. І, ясна річ, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щойно у столиці, як і в будь-якому іншому місті чи селі, вмикаються сирени – вирушайте до укриття без зволікань.

Влада Києва підкреслила, що річницю Незалежності у 2022 році наша країна відзначає в умовах воєнного стану. Відтак, жодних масових заходів проводити ніхто не буде. Це заборонено, адже всі ми знаємо, що росіяни не гребують атаками мирного населення, влаштовуючи теракти.



Рекомендації від поліції на День Незалежності України / Інфографіка 24 каналу

Під загрозою низка об'єктів

Як зазначають у КМДА, окупанти можуть бити упродовж цього тижня по цілій низці об'єктів. Мовиться про:

центри прийняття рішень;

військові об'єкти;

об'єкти оборонної промисловості;

критичну інфраструктуру;

об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення.

А це означає, що ворог може влучити практично будь-куди. Тож не варто гадати, якою буде наступна мішень окупантів. Натомість слід під час повітряної тривоги переходити до укриття та залишатися там до сигналу про відбій.

Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години,

– підкреслили у КМДА.

Нагадаємо, що в Офісі Президента підкреслили, що Київ під особливою загрозою ракетних ударів. На цьому наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він підкреслив, що на День Незалежності ні в якому разі не можна ігнорувати сирени у столиці.

Крім того, співробітникам Урядового порталу упродовж 22 – 26 серпня порекомендували перейти на дистанційну роботу. Винятком можуть бути ті, хто залучений до міжнародних делегацій, а також займається підготовкою наступного пленарного засідання.

Варте уваги – Кім розповів про загрозу для Миколаєва на День Незалежності: дивіться відео