В ближайшие несколько дней риски ракетных ударов по территории Украины могут быть чрезвычайно высокими. Поэтому в Киеве решили обратиться к горожанам с важной просьбой.

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Призывают киевлян быть особенно бдительными

Киевлян, а также гостей столицы местные власти призывают в течение этой недели быть максимально бдительными. И, конечно, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только в столице, как и в любом другом городе или селе, включаются сирены – отправляйтесь в укрытие без промедлений.

Власти Киева подчеркнули, что годовщину Независимости в 2022 году наша страна отмечает в условиях военного положения. Следовательно, никаких массовых мероприятий проводить никто не будет. Это запрещено, ведь все мы знаем, что россияне не гнушаются атак мирного населения, устраивая теракты.



Рекомендации от полиции на День Независимости Украины / Инфографика 24 канала

Под угрозой ряд объектов

Как отмечают в КГГА, оккупанты могут бить в течение этой недели по целому ряду объектов. Речь идет о:

центрах принятия решений;

военных объектах;

объектах оборонной промышленности;

критической инфраструктуре;

объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

А это значит, что враг может попасть практически куда угодно. Так что не стоит думать, какой будет следующая мишень оккупантов. Во время воздушной тревоги следует переходить к укрытию и оставаться там до сигнала об отбое.

Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа,

– подчеркнули в КГГА.

Напомним, в Офисе Президента подчеркнули, что Киев под особой угрозой ракетных ударов. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что на День Независимости ни в коем случае нельзя игнорировать сирены в столице.

Кроме того, сотрудникам Правительственного квартала в течение 22 – 26 августа порекомендовали перейти на дистанционную работу. Исключением могут быть те, кто привлечен к международным делегациям, а также занимается подготовкой следующего пленарного заседания.

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