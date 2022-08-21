Мовиться про період з 22 по 26 серпня. Про це розповіли джерела "Української правди" в парламенті та уряді.

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Працівникам Урядового кварталу рекомендують працювати з дому наступного тижня

З 22 по 26 серпня працівникам установ Урядового кварталу рекомендують працювати дистанційно. Зокрема, з дому працюватиме апарат Верховної Ради. Винятком є лише колеги, залучені до міжнародних делегацій та підготовки до наступного засідання.

В іншому джерелі УП зазначили, що працівникам державних установ в Урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з'являтися".

Своєю чергою, джерела 24 каналу в Урядовому кварталі цю інформацію не підтвердили. Однак додали, що працівники розуміють можливу загрозу з боку росії, тому працюватимуть із дому

Цікаво! В Урядовому кварталі розташовані будівлі Верховної Ради, Офісу Президента, Кабінету міністрів, НБУ тощо.

Коротко про можливу небезпеку до Дня Незалежності

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як поводитися упродовж 23 – 25 серпня. Він наголосив на тому, що ризик ракетних атак може бути вищим.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що наступу окупантів на День Незалежності не чекають. Однак загарбники можуть обстрілювати українські міста.

Своєю чергою, радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що не варто нехтувати сиренами не лише 24 серпня. За його словами, російські окупанти щодня обстрілюють наші міста, тож робитимуть це і на День Незалежності.

Окрім цього, військовий експерт Олег Жданов припустив, що загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи питання ймовірних провокацій, заявив, що росіяни регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження.

Зауважте, що в Мелітополі окупанти також, ймовірно, готують у місті показову кару до Дня Незалежності. Вони планують влаштувати трибунал над українськими патріотами.

Окрім цього, за даними української розвідки, в окупованому Маріуполі росіяни хочуть провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.

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