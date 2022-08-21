Зокрема, у Мелітополі окупанти готують у місті показову кару до Дня Незалежності України. Вони хочуть влаштувати трибунал над українськими патріотами.

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"Трибунал" має стати серією гучних процесів

Раніше повідомляли, що окупанти хочуть влаштувати "суд" над нашими військовополоненими в клітках у Маріуполі. Розвідка попереджала, що таким чином готують теракт.

"Трибунал" у Мелітополі росіяни хочуть перетворити на серію гучних процесів над українськими військовополоненими, не тільки у квазіреспубліці Донецька, а й на інших окупованих територіях. Зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях.

Ворог хоче спеціально показово засудити українських патріотів, криваво глузуючи з України та українців. Якщо вони не встигнуть це зробити до 24 серпня, то можуть "приурочити" судилище до будь-якої іншої символічної події. Наприклад, так званого "референдуму", який хочуть провести.

Чому для "трибуналу" обрали Мелітополь

Після того, як стало відомо, що збираються робити в Маріуполі з нашими військовими, то ініціативу щодо самосуду захотів перехопити гауляйтер Запоріжжя володимир рогов. Цей зрадник запропонував провести аналогічне судилище з українськими патріотами в Запорізькій області.

Враховуючи те, що функцію "обласного центру" в окупантів виконує Мелітополь, то і "трибунал" найімовірніше буде відбуватися тут. Тепер мелітопольці, які незаконно заарештовані і утримуються в полоні росіянами, можуть стати жертвами аморального свавілля "російського світу".

Людей можуть несправедливо засудити під прицілами камер російських пропагандистів. При цьому росіяни активно легалізують страту на окупованих територіях і публічно висловлюються про необхідність стратити. Це означає, що такий самосуд може перерости в криваве побоїще.

"Судилище" в Маріуполі на День Незалежності

Українська розвідка, як і міська рада Маріуполя повідомляли, що російські нелюди завезли до міста клітки. Вони розмістили їх на сцені філармонії, яка вціліла. Там хочуть провести "судилище" над українськими військовополоненими. При цьому, збираються здійснити теракт – вдарити ракетою у приміщення точково.

"Судилище", яке готують російські окупанти над українськими військовими у Маріуполі, має на меті залякати українців. Росіяни морально тиснуть на українських захисників, які перебувають в полоні, а також на все українське суспільство та рідних захисників.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко казав, що це парадоксально, що металеві камери встановили саме у Маріупольській філармонії. Адже раніше окупанти разом із владою російського Санкт-Петербурга заявляли про плани відремонтувати цю будівлю. Мовляв, це найбільша культурна споруда міста.

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