В частности, в Мелитополе оккупанты готовят в городе показательную кару ко Дню Независимости Украины. Они хотят устроить трибунал над украинскими патриотами.

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"Трибунал" должен стать серией громких процессов

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят устроить "суд" над нашими военнопленными в клетках в Мариуполе. Разведка предупреждала, что таким образом готовится теракт.

"Трибунал" в Мелитополе россияне хотят превратить в серию громких процессов над украинскими военнопленными, не только в квазиреспублике Донецка, но и на других оккупированных территориях. В частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Враг хочет специально показательно осудить украинских патриотов, кроваво издеваясь над Украиной и украинцами. Если они не успеют это сделать до 24 августа, то могут "приурочить" судилище к любому другому символическому событию. К примеру, так называемого "референдума", который хотят провести.

Почему для "трибунала" выбрали Мелитополь

После того, как стало известно, что собираются делать в Мариуполе с нашими военными, инициативу по самосуду захотел перехватить гауляйтер Запорожья Владимир рогов. Этот предатель предложил провести аналогичное судилище по украинским патриотам в Запорожской области.

Учитывая то, что функцию "областного центра" у оккупантов выполняет Мелитополь, то и "трибунал" вероятнее всего будет происходить здесь. Теперь мелитопольцы, незаконно арестованные и содержащиеся в плену россиянами, могут стать жертвами аморального произвола "русского мира".

Людей могут несправедливо осудить под прицелами камер российских пропагандистов. При этом россияне активно легализуют казнь на оккупированных территориях и публично высказываются о необходимости казнить. Это означает, что такой самосуд может перерасти в кровавое побоище.

"Судилище" в Мариуполе в День Независимости

Украинская разведка, как и городской совет Мариуполя сообщали, что российские изверги завезли в город клетки. Они разместили их на уцелевшей сцене филармонии. Там хотят провести "судилище" над украинскими военнопленными. При этом собираются совершить теракт – ударить ракетой в помещение точечно.

Цель "судилища", которое готовят российские оккупанты над украинскими военными в Мариуполе, запугать украинцев. Россияне морально давят на находящихся в плену украинских защитников, а также на все украинское общество и родных защитников.

В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что это парадоксально, что металлические камеры установили именно в Мариупольской филармонии. Ведь раньше оккупанты вместе с властями российского Санкт-Петербурга заявляли о планах отремонтировать это здание. Мол, это самое крупное культурное сооружение города.

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