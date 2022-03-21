Таку інформацію повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на коментарі киян, речника ДСНС у Києві Світлани Водолаги та дані сервісу IQAir та saveecobot.
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21 березня, близько 8:00 сервіс IQAir показував, що в Києві дуже погана якість повітря.
Станом на 9:45 Київ знаходився на 9-й позиції у рейтингу міст за коефіцієнтом забрудненістю повітря.
Забрудненість повітря о 9:45 / IQAir
Наразі концентрація забруднюючих речовин у повітрі столиці у деяких районах у 12 разів перевищує норму.
Концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму / IQAir
Світлана Водолага зазначила, що в Києві досі гасять пожежі, спричинені російськими обстрілами.
На території Київської області також зафіксовані ряд пожеж. Відкритий вогонь та безвітряна погода сприяють накопиченню забруднюючих речовин у повітрі.
Водночас за даними порталу saveecobot, наразі "шкідливий" рівень забруднення повітря фіксують у всіх районах столиці.
Забрудненість повітря у Києві / IQAir
Київська міська влада радить киянам наразі не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.
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