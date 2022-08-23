Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким: лучше быть дома и закрыть окна

В столице уровень загрязнения воздуха остается высоким. Местные власти рекомендуют киевлянам ограничить пребывание на улице.

В Киеве зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования находится за территориальными пределами города.

Обратите внимание Киевские власти обратились к жителям столицы из-за угроз российских ударов в ближайшие дни

Какая ситуация с загрязнением воздуха

В КГГА отметили, что повышение концентрации происходит через перемещение воздушными массами пыли с юго-восточного направления.

По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 микрограмма на кубометр, на правом – 316 единиц. Между тем допустимая концентрация составляет 500 микрограмм на кубометр.

Превышение предельно допустимой концентрации других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Когда исчезнет смог в Киеве

В гидрометцентре объяснили, когда исчезнет смог в столице. Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать только вечером 23 августа.

Также Постригань объяснил, что причина такого явления – перенесение в регион воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

"Запах дыма не чувствуется. Важно – преобладают юго-восточные ветры. Именно трансграничный перенос взвешенных частиц пыли обусловил такое ухудшение видимости", – объяснил специалист.

Также он сообщил, что частицы пыли могут раздражать слизистые оболочки, вызывать кашель и чихание.

"Особенно это опасно для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, аллергическими реакциями и пожилых людей. Поэтому желательно ограничить пребывание на открытом воздухе, а также закрывать окна в домах и чаще проводить влажную уборку", – посоветовал Виталий Постригань.

Стоит посмотреть – Молния завалила мост через Ирпень на Киевщине: смотрите видео

Специалист объяснил, что мгла – это сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частиц пыли, промышленного дыма или дыма другого происхождения. Во время мглы отдаленные предметы имеют сероватый оттенок, а солнце, особенно если оно находится низко над горизонтом, становится красно-желтым.