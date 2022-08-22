Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Про смог у столиці попереджали також у Київській міській раді.

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Синоптики розповіли, коли у Києві зникне смог

Віталій Постригань розповів, що супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме на Черкащину.

За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері (23.08.2022),

– повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Також він пояснив, що причина такого явища – перенесення в регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азіатських регіонів.

"Запах диму не відчувається. Важливо – переважають південно-східні вітри. Саме транскордонне перенесення завислих частинок пилу зумовили таке погіршення видимості", – пояснив фахівець.

Також він повідомив, що частинки пилу можуть подразнювати слизові оболонки, спричиняти кашель та чхання.

"Особливо це небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, алергічні реакції та людей похилого віку. Тому бажано обмежити перебування на відкритому повітрі, а також зачиняти вікна в оселях та частіше проводити вологе прибирання", – порадив Віталій Постригань.

Важливо! Фахівець пояснив, що імла – це суцільне помутніння повітря, обумовлене наявністю в ньому завислих частинок пилу, промислового диму або диму іншого походження. Під час імли віддалені предмети мають сіруватий відтінок, а сонце, особливо якщо воно перебуває низько над горизонтом – стає червоно-жовте.

Коротко про смог на Київщині

22 серпня Київська міська державна адміністрація попередила людей, що у столиці зафіксували наближення до гранично допустимої концентрації пилу.

Місцева влада пояснила, що джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами Києва. Додали, що підвищення концентрації відбувається через переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

Саме тому людям порадили обмежити перебування на вулиці. А також закрити вікна вдома та пити багато води. Окрім того, якщо є очищувач повітря, то його варто увімкнути на максимум.

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