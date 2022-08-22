Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань. О смоге в столице предупреждали также в Киевском городском совете.

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Синоптики рассказали, когда в Киеве исчезнет смог

Виталий Пострыгань рассказал, что спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в Черкасскую область.

По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать только завтра вечером (23.08.2022),

– сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Также он пояснил, что причиной такого явления является перенос в регион воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

"Запах дыма не чувствуется. Важно – преобладают юго-восточные ветры. Именно трансграничный перенос взвешенных частиц пыли обусловил такое ухудшение видимости", – пояснил специалист.

Также он сообщил, что частицы пыли могут раздражать слизистые, вызывать кашель и чихание.

"Особенно это опасно для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, аллергическими реакциями и для пожилых людей. Поэтому желательно ограничить пребывание на открытом воздухе, а также закрывать окна в домах и чаще проводить влажную уборку", – посоветовал Виталий Пострыгань.

Важно! Специалист объяснил, что мгла – это сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частиц пыли, промышленного дыма или дыма другого происхождения. Во время мглы отдаленные предметы имеют сероватый оттенок, а солнце, особенно если оно находится низко над горизонтом, становится красно-желтым.

Кратко о смоге на Киевщине

22 августа Киевская городская государственная администрация предупредила людей, что в столице зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации пыли.

Местные власти объяснили, что источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Добавили, что повышение концентрации происходит из-за перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления.

Именно поэтому людям посоветовали ограничить пребывание на улице. А также закрыть окна дома и пить много воды. Кроме того, если есть воздухоочиститель, то его следует включить на максимум.

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