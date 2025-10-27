У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
- У Києві та області запровадили екстрені відключення світла за розпорядженням "Укренерго".
- Подібні відключення застосовані також у Дніпропетровській області, Сумщині, Харківщині, Черкащині та Київщині.
Компанія ДТЕК зранку 27 жовтня була змушена запровадити графіки екстрених відключень світла у Києві. Жителів просять відповідально використовувати електроенергію.
Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт компанії.
Що відомо про відключення в Києві 27 жовтня?
У ДТЕК написали, що у Києві та області запровадили графіки екстреного відключення світла.
Обмеження для столичного регіону ввели за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Уточнюється, що графіки відключень, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь – зараз не діють.
Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень,
– йдеться в повідомленні.
ДТЕК також закликає не вмикати одразу всі потужні прилади після відновлення електропостачання, щоб уникнути аварій.
У разі змін ДТЕК інформуватиме споживачів на своїх офіційних ресурсах.
Де ще немає світла сьогодні?
- "Укренерго" також застосувало екстрені відключення в Дніпропетровській області. Там також енергетики ввели додаткові обмеження на використання світла.
- Також в низці областей діють графіки аварійних відключень. Їх запровадили на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Київщині.