Киянка мила вікно у багатоповерхівці під час ракетного обстрілу: у мережі завірусилося відео

У Києві під час повітряної тривоги місцева жителька однієї з багатоповерхівок мила вікна у своїй квартирі з вулиці. Відповідне відео стало популярним у мережі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на користувачку Марго Тараскіну в соцмережі Threads.

Яке відео з киянкою завірусилося в мережі?

Користувачка Марго Тараскіна розповіла, що подія сталася під час повітряної тривоги. У той момент ракетна атака на столицю тривала понад 10 годин.

На кадрах видно сусідку, яка мила вікно на одному з верхніх поверхів житлового багатоквартирного будинку. Жінка мила вікно з вулиці, не боячись ні висоти, ні повітряної тривоги.

Киянка мила вікно в багатоповерхівці попри тривогу: дивіться відео

Відео опублікували 27 грудня. Станом на 29 грудня воно зібрало 13 тисяч вподобань та 608 коментарів. У коментарях дехто відзначив сміливість жінки, а дехто написав, що чисті вікна не варті людського життя.

Деякі коментарі користувачів соцмережі Threads:

"Ото вона довіряє монтажній піні, на яку встановлене вікно!".

"Тих українців навіть війна не зупинить. Сильні, вільні, потужні і круті".

"Інстинкт самозбереження придумали в 1254 році. Ця жінка в 1253:".

"Це пояснюється тим, що так психіка себе намагається захистити".

Що відомо про російські обстріли Києва?