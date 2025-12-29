Киевлянка мыла окно в многоэтажке во время ракетного обстрела: в сети завирусилось видео
- В Киеве во время воздушной тревоги женщина мыла окна на многоэтажке, несмотря на ракетный обстрел, что вызвало активные обсуждения в сети.
- Во время ночной атаки 27 декабря в Киеве пострадали 32 человека, в Шевченковском районе дрон попал в верхний этаж дома, вызвав пожар.
В Киеве во время воздушной тревоги местная жительница одной из многоэтажек мыла окна в своей квартире с улицы. Соответствующее видео стало популярным в сети.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пользователя Марго Тараскину в соцсети Threads.
Какое видео с киевлянкой завирусилось в сети?
Пользовательница Марго Тараскина рассказала, что событие произошло во время воздушной тревоги. В тот момент ракетная атака на столицу продолжалась более 10 часов.
На кадрах видно соседку, которая мыла окно на одном из верхних этажей жилого многоквартирного дома. Женщина мыла окно с улицы, не боясь ни высоты, ни воздушной тревоги.
Киевлянка мыла окно в многоэтажке несмотря на тревогу: смотрите видео
Видео опубликовали 27 декабря. По состоянию на 29 декабря оно собрало 13 тысяч лайков и 608 комментариев. В комментариях некоторые отметили смелость женщины, а некоторые написали, что чистые окна не стоят человеческой жизни.
Некоторые комментарии пользователей соцсети Threads:
- "Вот она доверяет монтажной пене, на которую установлено окно!".
- "Тех украинцев даже война не остановит. Сильные, свободные, мощные и крутые".
- "Инстинкт самосохранения придумали в 1254 году. Эта женщина в 1253:".
- "Это объясняется тем, что так психика себя пытается защитить".
Что известно о российских обстрелах Киева?
Напомним, что в течение ночи 27 декабря Киев атаковали российские ракеты и ударные беспилотники. Известно о 32 пострадавших. 11 находятся в больницах.
В Шевченковском районе вражеский дрон попал в верхний этаж 10-этажки. Предварительно, есть пожар. Туда вызвали медиков, а в Соломенском районе произошло падение БпЛА на открытую территорию. Взрывной волной повреждены окна многоэтажки.
Кроме того, 23 декабря Россия атаковала Киев и область дронами и ракетами. В результате атаки повреждено остекление окон многоэтажного дома в Святошинском районе, пострадали люди.