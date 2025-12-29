Укр Рус
29 декабря, 20:20
3

Киевлянка мыла окно в многоэтажке во время ракетного обстрела: в сети завирусилось видео

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Киеве во время воздушной тревоги женщина мыла окна на многоэтажке, несмотря на ракетный обстрел, что вызвало активные обсуждения в сети.
  • Во время ночной атаки 27 декабря в Киеве пострадали 32 человека, в Шевченковском районе дрон попал в верхний этаж дома, вызвав пожар.

В Киеве во время воздушной тревоги местная жительница одной из многоэтажек мыла окна в своей квартире с улицы. Соответствующее видео стало популярным в сети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пользователя Марго Тараскину в соцсети Threads.

Какое видео с киевлянкой завирусилось в сети?

Пользовательница Марго Тараскина рассказала, что событие произошло во время воздушной тревоги. В тот момент ракетная атака на столицу продолжалась более 10 часов.

На кадрах видно соседку, которая мыла окно на одном из верхних этажей жилого многоквартирного дома. Женщина мыла окно с улицы, не боясь ни высоты, ни воздушной тревоги.

Киевлянка мыла окно в многоэтажке несмотря на тревогу: смотрите видео

 

Видео опубликовали 27 декабря. По состоянию на 29 декабря оно собрало 13 тысяч лайков и 608 комментариев. В комментариях некоторые отметили смелость женщины, а некоторые написали, что чистые окна не стоят человеческой жизни.

Некоторые комментарии пользователей соцсети Threads:

  • "Вот она доверяет монтажной пене, на которую установлено окно!".
  • "Тех украинцев даже война не остановит. Сильные, свободные, мощные и крутые".
  • "Инстинкт самосохранения придумали в 1254 году. Эта женщина в 1253:".
  • "Это объясняется тем, что так психика себя пытается защитить".

Что известно о российских обстрелах Киева?

  • Напомним, что в течение ночи 27 декабря Киев атаковали российские ракеты и ударные беспилотники. Известно о 32 пострадавших. 11 находятся в больницах.

  • В Шевченковском районе вражеский дрон попал в верхний этаж 10-этажки. Предварительно, есть пожар. Туда вызвали медиков, а в Соломенском районе произошло падение БпЛА на открытую территорию. Взрывной волной повреждены окна многоэтажки.

  • Кроме того, 23 декабря Россия атаковала Киев и область дронами и ракетами. В результате атаки повреждено остекление окон многоэтажного дома в Святошинском районе, пострадали люди.