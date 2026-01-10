У Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві 10 січня запровадили аварійні відключення електроенергії.Через це повністю зупинено роботу систем централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Енергетики проводять відновлювальні роботи. Про таке повідомили в КМДА, передає 24 Канал.

Яка ситуація у столиці?

Вранці 10 січня у Києві залишається напруженою ситуація в енергетиці через наслідки масованого російського обстрілу.

Зокрема довелося призупинити роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

У КП "Київпастранс" підтвердили, що через нестабільну роботу енергосистеми в Києві тимчасово повністю зупинено рух електротранспорту на обох берегах міста.

Там уточнили, що на період відсутності електроенергії запроваджуються дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, через зупинку Борщагівського швидкісного трамвая (відсутність напруги в контактній мережі) вже організовано тимчасовий автобусний маршрут № 3Т, який курсуватиме за схемою "вулиця Старовокзальна – Кільцева дорога".

