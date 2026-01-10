У Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту
- У столиці запровадили аварійні відключення електроенергії.
- Це вплинуло на роботу ключових систем енергетичної інфраструктури.
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві 10 січня запровадили аварійні відключення електроенергії.Через це повністю зупинено роботу систем централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.
Енергетики проводять відновлювальні роботи. Про таке повідомили в КМДА, передає 24 Канал.
Яка ситуація у столиці?
Вранці 10 січня у Києві залишається напруженою ситуація в енергетиці через наслідки масованого російського обстрілу.
Зокрема довелося призупинити роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.
У КП "Київпастранс" підтвердили, що через нестабільну роботу енергосистеми в Києві тимчасово повністю зупинено рух електротранспорту на обох берегах міста.
Там уточнили, що на період відсутності електроенергії запроваджуються дублюючі автобусні маршрути.
Зокрема, через зупинку Борщагівського швидкісного трамвая (відсутність напруги в контактній мережі) вже організовано тимчасовий автобусний маршрут № 3Т, який курсуватиме за схемою "вулиця Старовокзальна – Кільцева дорога".
Що відомо про атаку на Київ в ніч на 9 січня?
Ще звечора 8 січня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів загинули 4 людини, ще 26 отримали поранення. Серед загиблих – медичний працівник Сергій Смоляк, який прибув на місце влучання в житловий будинок, щоб надавати допомогу постраждалим.
Через пошкодження енергетичних об'єктів у столиці спостерігалися масштабні перебої з електрикою, водопостачанням. Близько половини багатоквартирних будинків столиці залишилися без тепла.
Найбільше постраждали Дарницький, Дніпровський, Деснянський, Печерський, Шевченківський, Голосіївський та Святошинський райони.
Міський голова Віталій Кличко звернувся до киян із закликом виїхати з міста на період, поки не буде відновлено теплопостачання.