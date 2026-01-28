Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключень світла, але є багато нюансів
- У Києві запроваджуються нерівномірні графіки відключень світла.
- Графіки будуть допрацьовуватись, а інформація про освітлення буде доступна в чат-боті та на сайті.
У Києві повертаються графіки відключень світла. Вони будуть нерівномірними та ніяк не прив'язаними до звичних жителям столиці черг.
Про це повідомили в ДТЕК.
Дивіться також Дефіцит наразі неможливо покрити імпортом: що може врятувати енергосистему
Чи відновили електропостачання в Києві?
У Києві енергетики зробили неможливе й це дозволило провернути графіки світла до столиці. Відтак навіть попри шалений дефіцит електрики в Києві, жителям повертають графіки з тим обсягом світла, який наразі є.
Однак поки що графіки будуть діяти з певними обмеженнями:
- графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми;
- звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо) наразі не буде, графіки не прив'язані до черговості.
- для кожного будинку буде свій графік;
- коли буде світло, можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. В ДТЕК кажуть, що на сайті можуть бути затримки в оновленнях до 5 хвилин через перевантаженість системи.
Енергетики наголошують, що в енергосистемі досі спостерігається складна ситуація. Її ускладнюють майбутні сильні морози. Крім того, не виключені нові обстріли з боку росіян.
Якщо того буде вимагати ситуація, то столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо все стабілізується, то киянам повернуть звичні графіки відключень з чергами.
У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня,
– повідомили в компанії.
Відключення світла в Києві: останні новини
Енергетична ситуація в столиці залишається дуже напруженою через постійні масовані атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Енергетичний експерт Олександр Харченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що графіки відключень світла можуть стабілізуватися лише за умови ефективної роботи ППО, і навіть тоді це може зайняти деякий час.
21 січня енергетики відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури та комунальних служб, але повноцінні графіки відключень для населення поки що не діють. Фахівці продовжують аварійні ремонти та роботу над відновленням мереж після ударів по енергетиці.
Раніше графіки відключень світла для Києва та області були введені після масштабного обстрілу енергетики. Однак ситуація із знеструмленнями постійно змінюється, залежно від стану мереж.