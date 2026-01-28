Киев с полуночи переходит на временные графики отключений света, но есть много нюансов

В Киеве возвращаются графики отключений света. Они будут неравномерными и никак не привязанными к привычным жителям столицы очередям.

В ДТЭК отметили, что энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем.