28 января, 22:20
Киев с полуночи переходит на временные графики отключений света, но есть много нюансов
Основные тезисы
- В Киеве вводятся неравномерные графики отключений света.
- Графики будут дорабатываться, а информация об освещении будет доступна в чат-боте и на сайте.
В Киеве возвращаются графики отключений света. Они будут неравномерными и никак не привязанными к привычным жителям столицы очередям.
В ДТЭК отметили, что энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем.