На Київщині чути вибухи, ППО працює по дронах
З самого ранку 9 вересня росіяни продовжили свій терор "Шахедами". Під час тривоги вибухи пролунали на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
О 10:41 Київська ОВА попередила, що у повітряному просторі області фіксують російські БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Військова адміністрація закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги задля власної безпеки.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– додали там.
Що відомо про нічну атаку Росії?
Цієї ночі Росія запустила по Україні 84 ударних безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та інші. Силам ППО вдалося збити 60 з них. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників на 10 локаціях.
Зокрема, у Запоріжжі через обстріл загорівся приватний будинок. Жінка 66-ти років зазнала поранення, медики надали їй допомогу. Зафіксовано щонайменше два удари по місту
Вже зранку, після невеликої паузи, росіяни продовжили терор. Повітряну тривогу оголосили у низці областей.