На Київщині чути вибухи, ППО працює по дронах

З самого ранку 9 вересня росіяни продовжили свій терор "Шахедами". Під час тривоги вибухи пролунали на Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

О 10:41 Київська ОВА попередила, що у повітряному просторі області фіксують російські БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Військова адміністрація закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги задля власної безпеки.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– додали там.

Що відомо про нічну атаку Росії?