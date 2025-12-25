На Київщині лунали вибухи: регіон під атакою БпЛА
- У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники, по яким працюють сили ППО, лунають вибухи.
- ЗСУ просять не фотографувати та не фільмувати роботу військових, дотримуватись правил безпеки.
У Київській області чули вибухи. По ворожих БпЛА працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
У Київській області фіксують ворожі безпілотники. По них відкрили вогонь сили ППО, лунають вибухи.
За даними Повітряних сил ЗСУ ворожі БпЛА фіксували в районі Київського водосховища, він тримав західний курс.
У ОВА закликають не фотографувати і не фільмувати роботу Збройних сил України. Також просять не нехтувати правилами власної безпеки.
Київщина вже був під атакою посеред дня 25 грудня
У Київській області фіксували рух ворожих безпілотників, по них працювали сили ППО.
Реактивний "Шахед" був помічений над водосховищем, курс на Київ/Вишгород, але через 6 хвилин його було локаційно втрачено.