22 серпня, 15:46
На Київщині по ворожих БпЛА працюють сили ППО

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Київській області оголошували повітряну тривогу через ворожий БпЛА та загрозу балістичного озброєння; сили ППО працюють по цілі.
  • Громадян закликали залишатися в укриттях до кінця тривоги та дотримуватися інформаційної тиші, не фіксуючи роботу ППО.

У п'ятницю, 22 серпня, в Київській області пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про роботу сил ППО на Київщині?

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 14:48. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали, що на сході Київщини зафіксували ворожий БпЛА.

Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 15:41 в Київській ОВА написали, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, 
– йдеться в повідомленні.

Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Цієї ночі росіяни атакували Україну "Шахедами"?

  • У ніч проти 22 серпня росіяни атакували 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними Повітряних сили, 46 ворожих дронів були збиті ППО, також зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.
     
  • Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджені комунальне підприємство, житлові будинки, будівля, що не експлуатується. Там горіли приватний будинок і гараж.
     
  • Тим часом у Чугуївській громаді на Харківщині ціллю стало непрацююче промислове підприємство. Внаслідок нічного удару там пошкоджені порожні складські будівлі.