На Київщині по ворожих БпЛА працюють сили ППО
- У Київській області оголошували повітряну тривогу через ворожий БпЛА та загрозу балістичного озброєння; сили ППО працюють по цілі.
- Громадян закликали залишатися в укриттях до кінця тривоги та дотримуватися інформаційної тиші, не фіксуючи роботу ППО.
У п'ятницю, 22 серпня, в Київській області пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Читайте також Росія посилила виробництво дронів, Україна – ні: Зеленський назвав причину
Що відомо про роботу сил ППО на Київщині?
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 14:48. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали, що на сході Київщини зафіксували ворожий БпЛА.
Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 15:41 в Київській ОВА написали, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілі.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться в повідомленні.
Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Цієї ночі росіяни атакували Україну "Шахедами"?
- У ніч проти 22 серпня росіяни атакували 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними Повітряних сили, 46 ворожих дронів були збиті ППО, також зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.
- Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджені комунальне підприємство, житлові будинки, будівля, що не експлуатується. Там горіли приватний будинок і гараж.
- Тим часом у Чугуївській громаді на Харківщині ціллю стало непрацююче промислове підприємство. Внаслідок нічного удару там пошкоджені порожні складські будівлі.