У п'ятницю, 22 серпня, в Київській області пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про роботу сил ППО на Київщині?

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 14:48. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали, що на сході Київщини зафіксували ворожий БпЛА.

Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 15:41 в Київській ОВА написали, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

